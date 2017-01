(DOC) MA știe pe ce va cheltui banii în acest an! Iată ce-și propune să facă și cît va costa!

14:07

În această săptămână, Guvernul a împlinit un an de la învestirea în funcție. Cu această ocazie, Premierul Pavel Filip a venit cu un raport de activitate, în care s-a referit la evenimentele e au marcat perioada respectivă. Premierul a menționat că anul a fost un an dificil, mai ales că a fost și an electoral, […]