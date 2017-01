(GALERIE FOTO) Secretele din catacombele Casei Poporului: oraşul plutitor, linia de metrou şi militarul zidit

18:47

Un basm pe care Mark Twain îl spunea fiicelor sale înainte de culcare va fi publicat pe 26 septembrie, pentru a marca împlinirea a 150 de ani de la apariţia primei cărţi semnate de autorul american, în 1867, "Broasca săltăreaţă din ţinutul Calaveras şi alte schiţe/ The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County and Other Sketches", informează The Guardian.