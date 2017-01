Suspect reţinut. Concubinul tinerei găsite moarte, suspectat de omor

11:12

Săptămâna începe cu maxime pozitive. De astăzi și până miercuri, pe timp de zi, în ţară se aşteaptă până la trei grade cu plus, iar pe timp de noapte, temperaturile nu vor coborî sub minus șapte grade. De asemenea, meteorologii anunţă că nu vom avea parte de precipitații. De joi, însă, vremea se răceşte. În orele amiezii, valorile termice vor oscila între plus două şi minus cinci grade, iar, în timpul nopţii, se vor înr...