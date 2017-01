(VIDEO) Chinezii au inventat hârtia rezistentă la apă și foc

11:17

Fostul premier britanic David Cameron a declarat la Forumul Economic Mondial de la Davos că numeşte fazani Boris Johnson şi Michael Gove, înainte de a-i împuşca, pentru a se simţi mai bine după eşecul suferit la referendumul privind apartenenţa la UE, relatează The Independent.