Candu îl LINIȘTEȘTE pe Dodon: „Nu există niciun motiv de îngrijorare”

O săptămână fără precipitații și cu temperaturi pozitive în majoritatea zilelor. Potrivit meteorologilor, de luni până miercuri vom avea pe timp de zi maxime situate între minus două și plus trei grade Celsius, iar joi și vineri va fi mai frig - între minus șase și zero grade ziua. Sâmbătă și duminică se va încălzi din nou - până la plus patru grade Celsius ziua. Noa...