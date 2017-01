Băncile au înregistrat un profit de 1,47 de miliare de lei în 2016

11:27

Persoanele nascute sub acest semn astral sunt extrem de sensibile si tocmai din acest motiv si reusesc sa citeasca dincolo de cuvinte si de fapte. Au premonitii care vin cel mai adesea ca mesaje din universuri paralele. Daca isi cultiva aceasta latura pot ajunge unii dintre cei mai buni analisti si consilieri in domenii care au impact asupra viitorului. Mai mult, acestia ajung atat de departe incat pot prevesti schimbarile care vor avea loc in viata celor dragi, fapt care ii face prieteni si sfatuitori de nadejde. Varsator Varsatorul, in ciuda impresiei pe care o lasa, de persoana distrata, cu capul in nori, este foarte profund. E in stare sa sondeze partile cele mai intuncate ale subconstientului si sa descopere mistere nebanuite. Multe lucruri li se dezvaluie in vis si abia cand sunt transpuse in realitate realizeaza cele petrecute. Varsatorul poate citi usor gandurile celor din jur, pe care ii surprinde adesea transpunandu-le in vorbe ceea ce ei au in cap, dar nu spun. El descifreaza din priviri trairile si ideile interlocutorului. Fecioara Persoana nascuta in Fecioara este foarte ambitioasa si foarte riguroasa. E atenta la toate detaliile si se foloseste de informatiile pe care le dobandeste pentru a specula slabiciunile celorlalti. O ajuta o capacitate extrasenzoriala cu care este inzestrata si prin intermediul careia anticipeaza, ghiceste pur si simplu ceea ce urmeaza sa se intample. Asa se explica de ce nu da gres niciodata, de ce reuseste in tot ceea ce isi propune. Inteligenta sa este dublata de o intuitie divina, potrivit ele.ro.