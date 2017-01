UE va susține financiar crearea unei noi rezervații naturale în R. Moldova

19:37

Astăzi, la Compania „Teleradio-Moldova” au fost organizate audiţiile live ale pieselor înscrise în selecţia naţională a concursului „Eurovision 2017”, fiind selectați 14 interpreți. Astfel, juriul i-a selectat pe: Chirtoacă Aurel, Dor de mamă; Boris Coval, Călător; The One, Dance; SunStroke Project, Hey Mamma; Russu Emilia, If only You; Big Flash Sound, Logic; Sandy C, A