Autorităţile se aşteaptă la o creştere economică semnificativă în 2017

04:58

Sextilul Soarelui cu Luna sporeste creativitatea si favorizeaza imaginatia creatoare. Este momentul sa va puneti in valoare talentele artistice de care dispuneti. Intr-o astfel de zi nu este indicat sa luati decizii importante, mai ales in domeniul financiar. Berbecul: In prima parte a zilei sunteti cam visator si aveti tendinta sa neglijati problemele importante pe care le aveti de rezolvat. Nu este momentul sa incepeti ...