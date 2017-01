(FOTO) Locul unde oamenii nu au nevoie de energie electrică și își produc singuri hrana; Proiect impresionant

11:37

Dosarul contravențional pornit în cazul tipăririi și distribuirii pliantelor cu mesaje denigratoare la adresa Maiei Sandu a fost clasat din motiv că „nu au fost constatate semnele constitutive ale unei infracțiuni sau contravenții prevăzute de art. 70 (Calomnia) a Codului contravențional”. Această decizie o face pe lidera PAS să spună că „în campanie, toate instituțiile subordonate lui Plahotniuc au lucrat în beneficiul lui Dodon”. The post Maia Sandu: „În campanie, toate instituțiile subordonate lui Plahotniuc au lucrat în beneficiul lui Dodon” appeared first on Independent.