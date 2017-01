(VIDEO) Parcările acoperite de mormane de gheață. Păreri?

11:58

Mulți șoferi consideră că o ceașcă de cafea înainte de a porni la drum te va ajuta să fii energic pentru mult timp. Ei bine, află că lucrurile stau cu totul diferit… Ai citit cu siguranță multe lucruri despre această băutură care are culoarea închisă, cu o aromă specială. Cu siguranță știi că are cofeină, o componentă care The post Bine de știut pentru toți, în special pentru șoferi! Află cum, de care și cînd trebuie să bei cafeaua. appeared first on Autoexpert.