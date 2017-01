UN NOU TERMEN! Când ar putea fi gata un drum important din țară

10:58

CAPCANE PE DRUM! Ce trebuie să ştie toţi şoferii din Capitală (VIDEO) Vremea rea a pus stăpânire pe România. Meteorologii au prelungit codul galben de viscol și ninsoare până mâine dimineață. Potrivit lor, vântul va bate în rafale de peste 65 de kilometri pe oră. Se așteaptă și ninsori în Oltenia și Muntenia. Traficul rutier,... The post MARE ATENŢIE! Ce trebuie să ştie şoferii care pleacă în România appeared first on AutoStrada.md.