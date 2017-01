Previziuni sumbre pentru Europa: Brexit-ul e doar începutul destrămării UE

11:42

Berbec Pasională, fierbinte, impulsivă, nativa din zodia Berbec are o imaginaţie bogată, dublată de adrenalină care o guvernează. S-ar putea spune despre ea chiar că are înclinaţii perverse, cu fantezii care mai de care mai interesante. Loialitatea nu este punctul ei forte, ceea ce o face un partener ideal pentru relaţiile extraconjugale. Tot ce e tentant o ispiteşte, pentru că vrea să îşi confirme mereu valoarea. Are aptitudini de amantă în adevăratul sens al cuvântului. Gemeni S-a născut pentru a iubi, iar toată viaţă ei este centrată pe acest ideal. E carismatică, e veselă, haioasă şi are o sexualitate debordantă, care atrage ca un magnet. Inventivitatea ei sexuală dă gata orice bărbat, care o va dori tot mai mult, pe măsură ce începe să o cunoască. E curtezană perfectă, ştiind ceea ce trebuie să ofere pentru a-şi duce partenerul în al nouălea cer. Predispoziţia ei spre infidelitate vine tocmai din felul său pasional de a fi. Se îndrăgosteşte repede, dar devine la fel de rapid dezinteresată. Leu Pentru că îi place să iasă în evidenţă, va face tot posibilul pentru a cuceri şi a-şi satisface partenerul. Este felul în care îşi arată ea supremaţia, felul în care dovedeşte că este cea mai bună, cea mai frumoasă, cea mai pasională. Bărbaţii cad uşor pradă avansurilor ei insistente şi măgulitoare. Iar dacă aceştia îi arată adoraţie, atunci ea îi va răsplăti cu partide de amor de neuitat. Nu e o romantică sau o siropoasă, dar e sexy şi rea, adorând poziţiile sexuale exhibiţioniste şi vorbele urâte, care îi incită pe bărbaţi. Scorpionul Femeia Scorpion este o cuceritoare desăvârşită. E dezinhibată şi are înclinaţii către agresivitate sexuală. Şi ea, la rândul ei, este predispusă spre infidelitate, putând fi trecută la categoria cea mai bună amantă. E seducătoare şi misterioasă şi oferă pasiune continuă. Caută doar acele relaţii care îi aduc satisfacţie carnală. Sunt capabile să ofere, la rândul lor, un univers sexual extrem de atrăgător prin intermediul unor experienţe lipsite de inhibiţii. Peşti Femeia din Peşti e senzitivă, carnală, pofticioasă, îndrăzneaţă. Rolul de amantă i se potriveşte perfect, pentru că iubeşte la nebunie plăcerea fizică. Caută atenţia bărbaţilor, pe care consideră că o merită din plin. Nativa din Peşti are o imaginaţie debordantă, adoră jocurile erotice şi trăieşte la maximum orice emoţie sexuală. Ştie cum să îi satisfacă şi cele mai ascunse dorinţe ale partenerului, uneori dând dovadă chiar de o perversitate subtilă, însă doar după ce îşi cunoaşte bine partenerul. Sursa: ele.ro