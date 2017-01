Licitaţiile municipale vor avea loc la Primărie

15:28

Contoarele, înlocuite cu apometre digitale, în toate blocurile din Chișinău Primăria Chișinău va schimba, începînd cu acest an, toate contoarele de apă din blocurile locative și le va înlocui cu apometre digitale, care măsoară cu exactitate consumul de apă, iar datele pot fi verificate la distanță, prin intermediul internetului. Primarul capitalei, Dorin Chirtoacă, a declarat astăzi în cadrul unei conferințe de presă că autoritățile municipale au lansat în acest sens un proiect, care are drept scop reducerea pierderilor pe care le înregistrează anual furnizorul de apă „Apă Canal”, din cauza inexactității contoarelor de apă mecanice, dar și a manipulării acestora de către locatari. „La prima etapă, ne-am propus ca în acest an, să înlocuim în o sută de blocuri locative contoarele, iar în decurs de 3-4 ani în tot municipiul. Toate cheltuielile vor fi suportate de întreprinderea „Apă-Canal”, a spus Chirtoacă. La rîndul său, directorul ÎM „Apă Canal” Chișinău, Veronica Herța, a menționat că, în prezent, locuitorii apartamentelor depun zilnic sute de plîngeri din cauza contoarelor vechi, care arată un decalaj între datele apometrelor din apartamente și cele ale întregului bloc. „Apă-Canal” a instalat astfel de contoare în anul 2013 în cinci blocuri, pentru a putea face comparație cu cele mecanice. Rezultatele au arătat că apometrele digitale au o diferență față de contorul întregului bloc de 0,98 metri cubi, pe cînd cele mecanice în mediu de 500 de metri cubi pe an”, a opinat Herța. Totodată, autoritățile municipale au afirmat că cel mai mare beneficiu al acestor noi apometre constă în faptul că datele contorizate pot fi citite de la distanță prin două metode — de încasare sau staționară, fără a deranja locuitorii. Metoda de încasare prevede citirea datelor doar prin simpla apropiere a operatorului de bloc cu un dispozitiv special. În cazul metodei staționare se instalează un re-translator pe bloc, care transmite datele automat prin GSM, fibră optică sau internet. Pentru a fi schimbate toate apometrele din blocurile de locuit municipalitatea are nevoie de aproximativ opt milioane de euro. Din bugetul municipal sînt prevăzuți doar cinci milioane de lei, restul banilor autoritățile preconizează să-i obțină din contul împrumutului de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții. Un contor digital constă circa o mie de lei, iar termenul de valabilitate al acestuia este de 12 ani. În Chișinău sînt aproximativ 260 mii de apartamente. Sursă: moldpres.md Record Contoarele, înlocuite cu apometre digitale, în toate blocurile din Chișinău apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.