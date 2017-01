(VIDEO) Liderii extremei-drepte din UE, reuniţi în Germania, promit să pună bazele unei Europe noi

15:37

Producătorii serialul politic „House of Cards" nu l-au lăsat pe Donald Trump să fie singura vedetă a zilei de vineri. Aceștia au lansat teaserul pentru sezonul 5 exact în ziua în care a fost inaugurat al 45-lea președinte al Statelor Unite.