HOROSCOPUL ZILEI. Capricorn, fii atent la nevoile persoanei iubite

Martor: "Am simţit miros de fum şi am plecat imediat că eram la ieşire." Martor: "Am ieşit pe o teresa în fugă. Nu ştiu nimic de prieteni. Nu am telefon, nimic, nu a luat foc de la ţigară, a bufnit totul deodată." Martor: "A luat foc de la o uşă. Eram la baie" Martor: "Era plin de oameni înăuntru şi la ieşire." Unii au ieşit din curte şi au împins maşinile parcate pentru a le face loc salvatorilor. Având în vedere numărul amare de oameni din club, a fost activat planul roşu de intervenţie, iar la faţa locului a fost pus la punct inclusiv spitale mobil. În învălmăşeala creată, unii dintre cei care se aflau în local au rămas blocaţi într-o curte interioară, povestesc martorii. În urma lor, flăcările imense s-au extins rapid şi au cuprins toată suprafaţa clubului. Martorii incendiului izbucnit sâmbătă dimineaţa şi care a distrus clubul din temelii spun că în local s-a fumat toată noaptea, conform News.ro. Adriana Nicoleta, care a fost vineri seara în club, a scris pe Facebook: "Am ieşit printre primii şi mirosea a instalaţii electrice încinse. De câteva minute nu mai funcţiona aerul condiţionat. Nu a luat foc de la ţigări". O altă tânără spune că s-a fumat toată noaptea în club. "Se fuma palmat, în ciuda insistentelor ospătarilor care le făceau observaţie clienţilor. Nu am auzit artificii", a spus ea. Vezi declarațiile martorilor AICI: