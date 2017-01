(FOTO) Jumătate de milion de oameni au ieșit în stradă în capitala SUA, la un protest anti-Trump

12:17

Avem nevoie de 4 îmbrăţisări pentru a supravieţui, de 8 pentru a ne putea menţine şi de 12 pentru a creşte - ne spune Virginia Satir, o celebră psihoterapeută americană. Dacă numerele sunt sau nu corecte, nu s-a dovedit ştiinţific. Cert este însă că acest gest simplu aduce sănătate, aşa încât cineva s-a gândit să celebreze îmbrăţişarea invenând o zi de sărbătoare, într-o perioadă pe care alţii au considerat-o deprimantă.