(VIDEO) Egal spectaculos în derby-ul etapei din Anglia, între Man City și Tottenham

Banca Națională a Moldovei (BNM) a prelungit pe o perioadă de trei luni mandatele administratorilor temporari ai BC „Moldindconbank" S.A. Excepție face mandatul lui Nicolae Dorin, președinte al Asociației Băncilor din Moldova.