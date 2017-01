Cele mai sensibile femei din zodiac

17:58

Adriana Proca are 15 ani și este elevă în clasa a IX-a. Veselă, sârguincioasă și mereu cu zâmbetul pe buze. Asta pot spune despre Adriana toți cei care o cunosc. Viața adolescentei s-a schimbat brusc însă din momentul în care a aflat că suferă de leucemie. Pentru a se trata, Adriana are nevoie de 117 mii de dolari, bani pe care familia sa nu îi are. Astfel, adolescenta vine cu o scrisoare către toți cei care pot dona cât de puțin pentru a-i mai dărui o zi de viață.