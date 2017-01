Trump merge în vizită de curtoazie la CIA, după ce a comparat spionii americani cu naziștii

11:47

Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă dimineața, la clubul Bamboo din București, potrivit Biroului de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. În spitalele din capitala României au ajuns 38 de persoane, unele dintre acestea prezentându-se cu mijloace proprii la unitățile medicale, însă cele mai multe au fost aduse cu ambulanțele SMURD și SABIF.