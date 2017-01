Extrema dreaptă europeană își ia avânt după victoria lui Trump

10:58

O propoziție din discursul de învestire de vineri al lui Donald Trump a semănat remarcabil de bine cu o replică rostită de Bane, personajul negativ din "The Dark Knight Rises", din 2012, cel de-al treilea film din trilogia Batman regizată de Christopher Nolan, a relatat vineri Business Insider. The post În discursul de învestire, Trump a citat dintr-un personaj negativ din Batman appeared first on Independent.