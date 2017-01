Dodon, față în față cu ambasadorul României la Chișinău

13:07

Partidul Liberal de la Chișinău a inițiat un proiect de hotărâre privind suspendare din funcție a președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon. Formațiunea solicită sprijinul deputaților din Parlament. Liberalii, prin vocea liderului Mihai Ghimpu, precizează că la baza inițiativei au stat declarațiile pe care Igor Dodon le-a făcut în campania electorală și după victoria din alegeri. [&hellip The post Liberalii vor să îi scurteze lui Dodon zilele în fotoliul de președinte al Rep. Moldova appeared first on InfoPrut.