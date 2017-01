Accident la Telenești // O persoană a murit, iar alte patru au fost rănite (FOTO)

14:42

Fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal a anunțat că inițiază procedura de suspendare din funcție a președintelui R. Moldova, Igor Dodon, deocamdată proiectul fiind semnat doar de membrii fracțiunii PL. Potrivit liberalului, Mihai Ghimpu, există mai multe temei de declanșare a acestei proceduri, una din ele și cea mai gravă a avut loc la Tighina, cînd Igor Dodon l-a felicitat pe așa-zisul președinte al Transnistriei. „Igor Dodon a încălcat Constituția atunci când l-a felicitat pe așa-zisul președinte al Transnistriei. Prin acest mesaj de felicitare dânsul a demonstrat că reprezintă interesele altui stat decât R. Moldova. Noi nu vom admite în calitate de șef al statului un președinte care promovează interesele Federației Ruse. Atunci când a depus jurământul el a jurat pentru integritatea R. Moldova. Până acum nimeni nu a felicitat și nu a recunoscut un președinte autoproclamat în stânga Nistrului, nici măcar Federația Rusă. Din acest motiv inițiem procedura de demitere a șefului statului. Avem nevoie de 34 de semnături sub această inițiativă legislativă, pentru ca să o putem înregistra la secretariatul parlamentului”, a declarat Mihai Ghimpu în cadrul conferinței de presă. Pentru ca Igor Dodon să fie demis din funcție, PL trebuie să obțină semnăturile a 34 de deputați, ca ulterior proiectul să fie înregistrat la secretariatul Parlamentului. „Dacă va fi numărul necesar de voturi pentru suspendarea președintelui, atunci va fi organizat un referendum de demitere a șefului statului. Dar nu vreau să vorbesc acum decât de primul pas, adică colectarea a 34 de semnături”, a specificat Ghimpu. Întrebat dacă a discutat despre această inițiativă cu colegii din majoritatea parlamentară, Mihai Ghimpu a spus că PL este o fracțiune independentă și are dreptul la orice inițiativă legislativă. „Sper că vom avea susținere, cu toate că am unele dubii. Unii dintre colegi pot să spună că a trecut puțin timp de la învestirea în funcție, că unele declarații au fost făcute înainte de a deveni oficial președinte. Să fie clar. Noi nu avem de gând să luăm decizii în dependență de faptul că vom fi susținuți sau nu de colegii de alianță”, a adăugat Mihai Ghimpu. La scurt timp, purtătorul de cuvânt al președinției, Ion Ceban a comentat pe Facebook inițiativa liberalilor. „...președintele Igor Dodon este oricînd gata să se prezinte pentru judecata politică în fața cetățenilor. Președintele Igor Dodon este gata să-și expună în mod repetat ideile și intențiile sale privind prezentul și viitorul Republicii Moldova. Noi sîntem siguri, că majoritatea absolută a cetățenilor țării vor susține poziția președintelui Igor Dodon și cetățenii, o dată în plus, vor da o lecție politică aspră actualei guvernări și tuturor exponenților acesteia, inclusiv lui Ghimpu”, a scris Ceban. La rândul său, Partidul Democrat a declarat că PL ar trebui să prezinte, mai întâi, argumentele care stau la baza acestei inițiative. „Așteptăm, mai întâi, ca Partidul Liberal să prezinte în cadrul coaliției, în detaliu, argumentele care stau la baza acestei inițiative. Dacă exista elemente care induc riscul unei posibile încălcări ale legii fundamentale, PDM ar putea semna un demers către Curtea Constituțională, așa cum prevede legea în astfel de situații, prin care să cerem opinia în ceea ce privește o eventuală încălcare a Constituției. În funcție de răspunsul Curții Constituționale, vom decide acțiunile de mai departe împreună cu colegii de Coaliție”, se spune în comunicatul PD. Potrivit Constituției, președintele republicii poate fi suspendat printr-o solicitarea a o treime din deputații Parlamentului, care este expediată Curții Constituționale, iar Curtea decide dacă sunt temeiuri pentru suspendarea acestuia sau nu. Dacă răspunsul Curții este afirmativ, atunci președintele este suspendat cu 67 de voturi. The post Liberalii „vor capul” președintelui RM: Cer suspendarea din funcție a lui Igor Dodon appeared first on Moldova 24.