Mândrie pentru Moldova: Anna Matus și Gabrielle Goffrendo, nominalizați pentru titlul de „Sportivii Anului 2016”

Anna Matus și Gabrielle Goffredo (originar din Italia), au obținut în martie 2016 titlul de „Sportivii Lunii”. Primul titlu luat de ei a fost în noiembrie 2015, atunci dansatorii au câștigat Campionatul Mondial. Goffredo&Matus IWGA Athlete of the Year voteGabriele Goffredo and Anna Matus, the Latin couple from Moldova, won their first World Championship in […]

