LOVITURĂ DECISIVĂ a lui Donald TRUMP în prima zi de mandat!

12:58

Yes, we can! Yes, we did! Da, putem! Da, reuşim! Cu aceste două sintagme, preşedintele Barack Obama se desparte de preşedinţia americană în ultimul discurs rostit la Chicago, tot acolo unde şi-a început cele două mandate de şef al administraţiei Statelor Unite în urmă cu 8 ani. Considerat preşedintele care a scos America din criză, […]