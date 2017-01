Trump şi-a schimbat telefonul după ce a devenit preşedinte; Ce device a primit

15:17

Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat într-un interviu acordat Bloomberg TV că aşteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu Donald Trump pentru a continua efortul de adaptare a NATO la provocările existente şi a reamintit că singura dată când alianţa a intervenit militar după ce un stat membru a fost atacat a fost la solicitarea SUA, transmite agerpres. The post Stoltenberg este „nerăbdător” să colaboreze cu Donald Trump appeared first on Independent.