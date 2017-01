Cum explică ruşii dopajul sportivilor lor: Sexul e de vină

14:27

Homar cu sos de şofran, vită în sos de ienupăr, cartofi gratinaţi şi sufleu de ciocolată - iată câteva delicii culinare ce se regăsesc în meniul de la ceremonia de învestire a preşedintelui Donald Trump. Prânzul tradiţional exclusivist se va desfăşura pe 20 ianuarie în Capitoliu, informează nme.com. The post Meniul de la ceremonia de învestire a lui Donald Trump: Cu ce vor fi serviți invitații appeared first on Independent.