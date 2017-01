VIDEO // Premierul Filip l-a citat pe Carla’s Dreams în bilanțul activității Guvernului la un an de la învestire: „Noi ne bucurăm în ciuda lor”

14:58

„La un an de existență a acestui guvern, poate că e bine să facem și noi ce face orice om gospodar. Să tragem linie și să facem totalurile. Sigur se pot face multe evaluări. Multe raportări am văzut și de la ministere. Au fost lucruri care au mers mai bine și lucruri care scârțâie în continuare și trebuie reparate. Dar eu cred că înainte să ne uităm la orice cifre, trebuie să ne uităm la oameni, la comunități și să vedem ce am putut face pentru ei, nemijlocit, în 2016. A fost un an greu. Un an în care nu se puteau face minuni. Veneam după un 2015 care a secătuit țara și de bani, și de respectul străinilor în puterile ei, fie că vorbim de parteneri de dezvoltare ori de investitori. Deși unii, pentru că a fost un an electoral, turnau la televizor promisiuni, unele mai gogonate ca altele”, a menționat Pavel Filip. Premierul a subliniat că a fost un an în care a reușit două lucruri care sunt mai de preț decât raportările.