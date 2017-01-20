В БЕЛЬЦАХ «РЕАНИМИРУЮТ» СТАРЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС

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У 11-летнего Максима Шахвороста — детский церебральный паралич и он не может самостоятельно ходить. Мальчик живет с мамой, папой и старшим братом в... Запись АЛЬТЕРНАТИВА ШКОЛЕ, ИЛИ ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ ДЕТИ УЧАТСЯ ДОМА впервые появилась Бельцкое телевидение.