Omorul tinerilor din Bălți. Doi șefi de poliție riscă închisoare pentru tergiversarea depistării infracțiunii

16:27

Asociația producătorilor și procesatorilor de lapte „Lapte” spune că reînnoirea anuală a contractelor dintre furnizor și rețeaua de vânzări se încheie cu discuții despre modul de a spori bonusurile comerciale în noul an. Comentând această situație, la solicitarea Agenției InfoMarket, președintele Asociației producătorilor și procesatorilor de lapte «Lapte» Oleg Leşcenco a spus că, într-adevăr, de la an la an, bonusurile comerciale au crescut ca un bulgăre de zăpadă, ajungând anul trecut la valoarea de 15% din vânzări. Articolul Mărul discordie dintre producători și rețelele comerciale. Comercianții cereau bonusuri pentru prelungirea contractelor apare prima dată în #diez.