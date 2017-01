Politician german: Planurile lui Trump pentru legături mai strânse cu Rusia – „extrem de problematice”

11:37

Miliardarul american George Soros, foarte ostil faţă de Donald Trump, l-a criticat dur pe noul preşedinte al SUA cu doar câteva ore înainte de învestirea acestuia, catalogându-l drept un "ucenic-dictator" care va eşua în mandatul său, va submina influenţa Washingtonului în lume şi va genera un război comercial, relatează AFP. The post Soros îl critică dur pe Trump la forumul de la Davos: Un „ucenic-dictator” care va care va eşua în mandatul său appeared first on Independent.