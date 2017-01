Contrabanda cu maşini: Importau automobile de lux cu anul producerii modificat. Acum gruparea a fost reţinută

11:18

Grupul Volkswagen se poate lăuda cu cel mai opulent şi mai puternic SUV din lume, Bentley Bentayga şi mai nou, urmează să aducă pe lume o altă bombă, Lamborghini Urus. Se ştie deja că şi BMW AG va stimula piaţa cu un nou SUV, X7 şi Rolls-Royce! În acest context Mercedes-Benz nu putea să lase să le The post Maybach SUV a fost confirmat oficial. Va fi construit pe baza lui GLS şi urmează să îl vedem în viitorul apropiat appeared first on Autoexpert.