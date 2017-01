Pavel Filip, către opoziție: „Guvernul așteaptă cu interes idei și soluții constructive, realiste și utile pentru oameni”

17:07

Primul eveniment oficial are loc joi la 22:00, ora României, când Donald Trump va depune, conform tradiției, o coroană de flori la cimitirul Arlington, în memoria militarilor care au pierit pe front, scrie agenția Agerpres, citată de Politics.MD. La 23:00 ora României are loc un spectacol de bun venit intitulat „Make America Great Again", după sloganul de campanie al lui Trump. Președintele ales va ține un scurt discurs în cadrul unui concert ce va avea loc la Lincoln memorial. Spectacolul va fi transmis în direct de televiziunile americane, iar printre artiștii care vor apărea pe scenă New York Times îi menționează pe Toby Keith și 3 Doors Down. O cină festivă este programată la 02:30, ora României. Președintele ales Donald Trump, vicepreședintele Mike Pence și familiile lor vor participa la dineu și le vor mulțumi donatorilor care au finanțat campania electorală.