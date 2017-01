Filip la un an de activitate se adresează opoziției: Fiți mai buni decât guvernarea

09:37

No, ce să vă zic? Dacă ar fi să considerăm serios ceea ce s-a întâmplat în această săptămână, cred că ne-ar apuca damblaua. Cum n-ai da, dar guvernanții noștri dau dovadă de un optimism imbatabil, nemărginit, și asta ar trebui să ne îngrijoreze la maximum. Săptămână după săptămână ne spunem că mai rău nu se poate, dar ei găsesc întotdeauna resurse pentru a ne surprinde. Ceea ce a învârtit Dodonul țării Republica Moldova în ultimile șapte zile este stratosferic. Dar am impresia că am folosit într-atât de des acest cuvânt în ultimul timp încât nu mai cred că e relevant. Am atins deja un alt nivel, străbatem sistemul solar în lung și lat la capitolul prostiei. E timpul să ne agățăm inelele Saturnului de gât. La urma urmelor, de la Râm ne tragem, iar de la perioada tradiţională a saturnalelor râmeşti nu a trecut nici măcar o lună. Dar să le luăm la rând, chiar dacă, și sper că mă veți ierta pentru acest fapt, nu am nici curajul, nici voința să cheltui mulă „cerneală” pe tâmpeniile lui Dodon. Mă tem însă că suntem abia la început de cale, de aceea am decis să-i consacru o rubrică specială cu care voi începe sintezele de azi şi cât va mai fi în scaun. Să începem: