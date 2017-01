Șoferii moldoveni care merg în România trebuie să știe asta

18:17

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat joi că Uniunea Europeană este „pe deplin pregătită" să pună toate instrumentele de care dispune în sprijinul regiunilor italiene afectate de ultimele cutremure și de avalanșa care a îngropat aproximativ 30 de oameni într-un hotel din stațiunea de schi Farindola, în Munții Apenini, scrie EFE.