O deținătoare a Premiul Nobel pentru literatură, acuzată de propaganda rusă de „promovarea homosexualității” și a hitlerismului

15:37

Învestirea lui Donald Trump ca președinte al SUA ar putea marca apariția unei noi epoci economice în care comerțul va deveni mai dificil, iar lumea va ajunge divizată în regiuni distincte, relevă un studiu al băncii elvețiene Credit Suisse, citat de DPA, potrivit Agerpres.