După ce și-a împușcat fratele, fiul deputatului Pleșca a fost angajat la Ambasada Republicii Moldova din Turcia

14:47

Acordul de Asociere are o serie de beneficii pentru Republica Moldova, iar printre cele mai importante sunt crearea condiţiilor pentru diversificarea comerţului extern şi relaţiilor economice cu alte ţări. Or, denunțarea lui ar arunca țara în prăpastie. Astfel a comentat directorul de programe IDIS Viitorul, Viorel Chivriga afirmațiile făcute de către Igor Dodon privind renunțarea Chișinăului la Acordul de Asociere și eventuala negociere a unui memorandum cu statele din Uniunea Economică Euroasiatică (UEEA).