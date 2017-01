Ion Sturza: Oricât de paradoxal ar fi, moldovenii sunt puși în faţa unei noi alegeri dintre Dodon şi Plahotniuc

06:27

Locuitorii din satele brăilene Ţepeş Vodă şi Esna au primit gratuit 350 de seturi de deszăpezire, formate din roabe şi lopeţi, oferite de fundaţia umanitară Habitat for Humanity şi Kaufland România. Ulterior, însă, a ieşit la iveală că unii dintre săteni au vândut roabele cadou la scurt timp, iar alţi beneficiari s-au aşezat de mai […]