OPINIE: Sistemul electoral mixt va fi votat în primăvară

A fost un an controversat – astfel, califică cunoscutul analist politic, Ion Tăbîrță primul an de activitate al Guvernului Filip. Contactat de TRIBUNA, Ion Tăbîrță a declarat că Guvernul a încercat să prezinte că lucrurile merg spre bine, dar oricum sunt foarte multe semne de întrebare. „Dacă e să găsim principalul plus al Guvernului Filip, […]