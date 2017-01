Băuturile care taie efectul medicamentelor. Ce să nu bei atunci când iei un tratament

04:58

Sextilul Venus-Pluton aduce o limpezire a situatiilor, o intelegere mai profunda si mai corecta a locului pe care il ocupati in familie sau in societate. Este posibil sa simtiti nevoia de a prelua initiativa in camin sau in plan sentimental, in ideea de a lamuri lucrurile. Berbecul: Aveti succes in afaceri si in activitatile casnice. Schimbarile pe care intentionati sa le faceti pot fi bine primite daca aveti grija sa cereti si ...