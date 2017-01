George Soros, oracol la Forumul de la Davos; Previziunile sale pentru 2017

14:28

Amnesty International Moldova este îngrijorată de atacurile tot mai frecvente, din partea unor funcţionari publici, la adresa presei, în special la adresa jurnaliştilor de investigaţie.