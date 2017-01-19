ПОЧЕМУ СВЯТАЯ ВОДА ПРОДАЕТСЯ ЗА ДЕНЬГИ?

16:28

Ста́рый Но́вый год — Новый год по юлианскому календарю (по старому стилю). Наступает в ночь с 13 на 14 января. Неофициальный праздник, традиционно отмечаемый... Запись ОТМЕЧАЮТ ЛИ БЕЛЬЧАНЕ СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД (ИЛИ НОВЫЙ ГОД ПО СТАРОМУ СТИЛЮ) впервые появилась Бельцкое телевидение.