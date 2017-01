(GALERIE FOTO) Cum arată şi cât costă cea mai scumpă casă din SUA: Are chiar şi o cameră unde ţine dulciuri de 200.000 de dolari

11:58

Vladimir Botnari, fostul comisar al municipiului Chișinău, cere tragerea la răspundere penală a ziaristei Centrului de Investigații Jurnalistice Mariana Rață. Botnari a depus o plângere penală la Procuratura mun. Chișinău în care invocă faptul că jurnalista a accesat și difuzat, fără consimțământul său, date cu caracter personal care îl vizează pe el și membrii familiei sale.