FLASH! Trupe NATO, în coastele Moldovei: Rada Supremă a Ucrainei A APROBAT decizia

Posibilitatea reanimarii programului american de aparare Iniţiativa de apărare strategică SDI (Strategic Defense Initiative), lansata de presedintele Ronald Reagan in plina confruntare cu Uniunea Sovietica si si cunoscut drept „Războiul stelelor”, ii ingrijoreaza pe mai marii Rusiei. In opinia lor, acea strategie corespunde in totalita viziunii presedintelui ales al SUA, Donald Trump, precum si pozitiei […]