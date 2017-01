(VIDEO) ÎN ITALIA, TRAGEDIA NU SE OPREȘTE. Avalanșă după cutremur, numărul morților încă nu se cunoaște. Trei cetățeni români - un adult și doi minori - se aflau în hotel. Operațiunile de salvare - în curs. UPDATE

15:27

BERBEC BANI ŞI CARIERĂ 2017 va fi un an financiar excelent pentru nativul berbec care va avea succes in toate colaborarile financiare astfel ca nici banii nu le va lipsi. Cu toate acestea, este recomandat ca berbecii să îşi cheltuiască cu înţelepciune banii si să pună deoparte si pentru alte investitii. Pentru anul 2017, berbecii vor avea nenumarate sanse de a evolua pe plan profesional, însă este nevoie de putin efort depus si angajament. DRAGOSTE Pe plan amoros, Venus în retrograd îi înzestrează pe nativii berbeci cu abilităţi de comunicare excelente, care îi vor face o companie plăcută atât pentru prieteni, cât şi pentru noi cuceriri. Primăvara lui 2017 vine cu poftă de iubire şi dorinţă de oficializare a relaţiei, iar cei singuri şi-ar putea întâlni sufletul pereche, încă din primele luni ale noului an. SĂNĂTATE În ceea ce priveşte sănătatea, berbecii nu au de ce se plânge în 2017. Se recomandă prudenţă în perioadele de retrogradare a planetei Mercur, care este guvernatorul casei sănătăţii Berbecului: prima săptămână din ianuarie 2017, 10 aprilie - 3 mai, 13 august - 6 septembrie, 3 - 23 decembrie. TAUR BANI ŞI CARIERĂ Anul 2017 va fi unul benefic pentru Tauri din punct de vedere profesional şi financiar. Va exista un anumit nivel de stres, însă nativii acestei zodii vor trebui să se înveţe să nu se lase doborâţi de negativism. Stresul va fi o ameninţare până în luna august. DRAGOSTE Luna octombrie anunuţă o schimbare importantă în zona relaţiilor. Pentru nativii singuri ar putea fi vorba de oficializarea unei noi relaţii. Totuşi astrele te împing spre o transformare a modului în care te raportezi la viaţă, lucru care ar putea să-ţi afecteze în mod negativ sfera relaţiilor. În ultima parte a anului se anunţă o îmbunătăţire în acest departament SĂNĂTATE Noul an este ocazia perfectă pentru nativii Taur să acorde mai multă grijă sănătaţii şi aspectului general. Vor avea parte de multă energie la începtul anului, şi dacă vor avea grijă acest lucru se va menţine până la sfârşitul anului. GEMENI BANI ŞI CARIERĂ Nativii zodiei Gemeni se pot bucura: 2017 se anunţă un an bun în ceea ce priveşte cariera. Ei trebuie să aibă grijă la relaţia cu superiori. Nu este exlus ca în acest an, Gemenii să simtă nevoia de schimbare. DRAGOSTE Dragostea va avea suişuri şi coburâşuri în anul 2017. Spre exemplu în luna August, e posibil să va simţiţi singuri, sau să observaţi că relaţiile stagneaza. În iarnă lucrurile vor merge mai bine. SĂNĂTATE Starea de sănătate se va înbunătăţii după începutul lunii octombrie. Ar putea exista o stare de oboseala, dar per total anul 2017 va fi mai blând cu sănătatea decât 2016. De asemenea modul de viaţă a nativiilor acestei zodii se va înbunătăţii în noul an. RAC BANI ŞI CARIERĂ 2017 se anunţă un an plin de greutăţi în ceea ce priveşte sfera afacerilor şi a banilor. Acest lucru poate fi balansat dacă nativii vor pune accent pe creativitate, punctul lor forte anul care vine, şi pe munca în echipa. Dacă vor avea grijă, racii vor putea să transforme greutăţile în oportunităţi. DRAGOSTE Dacă cu viaţa profesională va fi mai greu, astrele vor fi mai îngăduitoare în ceea ce priveşte dragostea. În prima parte a anului vei cunoaşte pe cineva nou, însă această relaţie e posibil să nu se concretizeze imediat. Un alt moment propice vieţii amoroase va fi luna iulie. SĂNĂTATE Sănătatea va fi un subiect sensibil pentru nativii raci, dar vor remarca o îmbunătăţire, în special în a doua jumătate a anului. LEU BANI ŞI CARIERĂ Inceputul de an ar putea aduce ceva probleme nativilor din zodia Leu. Desi veniturile leului se vor mari, vor fi si perioade in care vor simti ca banii nu le ajung. Leii trebuie să înveţe să economisească. A doua parte a anului va fi prielnica pentru a bate palma in cazul unor afaceri. DRAGOSTE In acest an, nativul leu va primi foarte multa dragoste si atentie din partea celor dragi, pe care apoi ii va putea rasfata la randul său. Familia este preocuparea principala in acest an. Leii vor avea numeroase oportunitati prin care îşi vor putea apropia persoana iubita. Nativii zodiei vor deveni mult mai intimi si mai romantici spre a doua jumatate a lui 2017. Pana la sfarsitul anului, prezenta lui Jupiter in zodia Leului va va aduce noroc in relatie. SĂNĂTATE Relaxarea este cuvântul-cheie pentru Lei în 2017! Dacă sunt bine odihiţi, au mintea limpede şi se îngrijesc de sănătatea lor, Leii vor avea parte de cele mai spectaculoase schimbări (în bine) în noul an. FECIOARĂ BANI ŞI CARIERĂ Fecioarele vor avea parte de noroc la începutul anului. Există posibilitatea de a promova la locul de muncă sau a primi o mărime de salariu în primele trei luni. Şi o schimbare de carieră este bine venită, căci nu va fi făcută în zadar. Roadele se vor cunoaşte spre sfârşitul anului. DRAGOSTE Norocul nu se va resimţi doar pe plan profesionali, ci şi amoros. Fecioarele vor face parul următor firesc în relaţie, ori vor cunoaşte pe cineva nou, gata de angajemente. În orice caz, pe la mijlocul anului va avea loc o schimbare majoră pe plan emoţional, dar dacă se va gestiona bine „criza”, totul va merge lin până la sfârşitul anului. SĂNĂTATE Chiuiala din noaptea de Revelion lasă ceva urme asupra sănătăţii, căci Fecioarele vor intra în noul an cu o răceală. Pe parcursul anului, însă, nimic semnificativ nu pune în pericol stare de sănătate a acestor nativi. BALANŢĂ BANI ŞI CARIERĂ Balanţele vor reuşi să pună totul în echilibru anul viitor. Cariera va fi pe primul loc, alături de familie, însă nimeni nu se va simţi neglijat, iar locul de muncă promite satisfacţii pe parcursul anului, în special după luna aprilie. DRAGOSTE Balanţele singure sunt dornice de aventură în noul an, deci puţin probabil să se aşeze la casa lor sau să se angajeze într-o relaţie de lungă durată. Nativi mai cuminţi îşi dedică mare parte din an partenerului, spre consolidarea unei relaţii reuşite. SĂNĂTATE Energia va domina anul 2017 în cazul Balanţelor. Acestea sunt puse pe treabă şi nimic nu le va opri din ceea ce îşi propun. Sănătatea va fi punctul forte al acestor nativi în noul an. Doar la sfârşitul anului trebuie puţină atenţie la răcelile de sezon! SCORPION BANI ŞI CARIERĂ Scorpionii vor avea parte de un an imprevizibil, deci este recomandată prudenţa la orice pas. Împrumuturile ar trebui evitate în primele luni ale anului, iar spre sfârşitul anului se anunţă anumite câştiguri. Nativii care îţi asumă riscuri la momentul potrivit pot beneficia de o mărire de salariu sau alte surse de venit destul de avantajoase. DRAGOSTE La capitolul dragoste, nativii scorpioni vor sta excelent. Deşi orice relaţie are parte de suişuri şi coborâşuri, scorpionii vor şti cum să treacă de orice impas amoros. Nativii care nu au o relaţie serioasă vor lua anumite decizii – importante – a căror consecinţe vor fi resimţite spre finele anului. SĂNĂTATE Cu sănătatea nu este de joacă, iar Scorpionii ar trebui să ştie asta. Din neglijenţă, se vor resimţi ceva necazuri la capitolul sănătate. Nu trebuie să existe delăsări în ceea ce priveşte starea de sănătate şi nici tratamentul după ureche. Este indicată vizita unui medic speicalist! SĂGETĂTOR BANI ŞI CARIERĂ Banii şi cariera pentru aceşti nativi nu îşi găsesc un echilibru în noul an. Trebuie să existe nişte sacrificii. Cariera dorită nu aduce un venit substanţial, iar ceea ce aduce mulţi bani nu este meseria dorită de Săgetători. Decizia trebuie cântărită cu mare atenţie! DRAGOSTE Viaţa amoroasă a Săgetătorilor va fi strălucită în 2017. Familia ar putea primi un nou membru în sânul ei. De asemenea, nativii care au o relaţie de lungă durată s-ar putea logodi. SĂNĂTATE Nu trebuiesc evitate controalele de rutină, în special pentru nativii acestei zodii. Poate în general Săgetătorii se simt bine, însă un control în plus nu strică niciodată! CAPRICORN BANI ŞI CARIERĂ Capricornii trebuie să îşi asume mai multă responsabilitate în noul an. Locul de muncă nu este o simplă joacă, iar nativii ar trebui să îşi dea mai mult interes. În plus, doar dedicându-se muncii vor putea beneficia de câştiguri pe măsură. DRAGOSTE Din păcate pentru Capricorni, 2017 nu anunţă noi iubiri, însă cei care au deja o relaţie întemeiată ar putea face pasul următor. Nativii singuri vor flirta pe parcursul anului, dar vor cunoaşte pe cineva care le va suscita interesul abia spre sfârşitul anului. SĂNĂTATE Mare atenţie în prima lună a anului la capitolul sănătate! S-ar putea ca mesele bogate de sărbători să ajungă nativii acestei zodii. Se vor semnala câteva probleme cu nivelul de colesterol. VĂRSĂTOR BANI ŞI CARIERĂ În general, cariera vine pe primul loc pentru aceşti nativi, însă în noul an, situaţia se va echilibra. Familia va urca pe primul loc, iar cariera abia pe locul doi, căci, în sfârşit, Vărsătorii vor fi lmulţumiţi de veniturile lor. DRAGOSTE Întrucât situaţia este stabilă în ceea ce priveşte locul de muncă, familia va aprecia mai mult aceşti nativi, pentru că vor primi mai multă atenţie de la ei. Dragostea se va resimţi, negreşit, din plin! SĂNĂTATE Sănătatea nu va fi chiar punctul forte al Vărsătorilor, însă dacă vor acorda atenţie la dietă şi vor renunţa la gustările din timpul nopţii, aceşti nativi vor avea energie şi se vor simţi bine pe tot parcursul noului an! PEŞTI BANI ŞI CARIERĂ Pentru peşti, în anul 2017 nu se anunţă probleme, mai ales că astrele le sunt favorabile ca să găsească un serviciu mai bine plătit. E posibil însă ca Peştii să cheltuiască mai mult decât era prevăzut, pentru concediu ori pentru renovări ale casei. Nativii vor fi capabili să vadă soluţia salvatoare atunci când ceilalţi se împotmolesc în detalii minore, iar dorinţa lor de aventură şi nou va ieşi la iveală pe tot parcursul anului, dându-le energie pentru noi pasiuni şi culturi pe care încă nu le-au descoperit. DRAGOSTE Magic – aşa poate fi descris 2017 pentru sensibilii Peşti. Nativii vor scoate din arsenalul lor de seducţie şarmul şi candoarea care îi caracterizează pentru a ajunge la rezultatul dorit. Sentimentele şi pasiunea Peştilor ating cote maxime în 2017, iar asta nu poate fi decât un lucru bun, mai ales pe plan amoros. SĂNĂTATE La capitolul sănătate, 2017 se anunţă un an presărat cu câte o răceală, ori câte o migrenă supărătoare, însă nu este nimic îngrijorător. Pentru peşti este recomandat sportul, căci ajută la întărirea sistemului imunitar şi la menţinerea siluetei. Se poate ca o problemă de sănătate să iasă la lumină în 2017, însă cu putină atenţie, indicat ar fi să nu o ignori, ci să faci tot ceea ce îţi stă în putinţă pentru a clarifica simptomele şi diagnosticul.