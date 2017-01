Un turn cu 17 etaje, cuprins de FLĂCĂRI, s-a PRĂBUŞIT în centrul Teheranului

10:42

Cocosul Anul care coincide cu semnul nativului este considerat un an nefast pentru acesta. Este un an al schimbarii, al efemerului. Ii va lipsi norocul in dragoste, iar daca nu sunt precauti vor avea chiar ghinion. Nu este cel mai potrivit an pentru a incepe o relatie, iar pentru cei care sunt deja angrenati intr-o relatie pe termen lung va fi greu sa o mentina. Sansele de castiguri financiare sunt mici si apar doar atunci cand actioneaza rapid. In rest, 2017 nu este nicidecum un an al echilibrului si al bunastarii materiale. Iepurele Iepurele va fi antrenat in situatii dificile, fiind nevoie sa dea dovada mereu de o cat mai mare diplomatie in interactiunea sociala. Profesional, lucrurile nu merg deloc bine si trebuie sa riste prea mult, chiar sa isi forteze norocul pentru a putea castiga cate ceva in plan financiar si in cariera. Dezechilibre se produc si in ceea ce priveste sanatatea. Nu este recomandat efortul fizic prelungit sau sporturile extreme, chiar daca energia fizica si mentala par ca deborbdeaza. O atentie deosebita trebuie acordata unei diete sanatoase. Cainele De suferit in acest an vor avea si cei nascuti in zodia Cainelui. Creativitatea si spiritul de initiativa intra intr-un anumit soi de letargie. Nu stralucesc deloc in viata sociala si nu primesc recompense materiale, astfel ca vor ajunge sa se chinuie pentru supravietuire. Vor avea de infruntat un rival puternic in afaceri sau in viata personala. E vorba despre o investitie neinspirata in sfera financiara sau in cea sentimentala. Invidia si urzelile pe ascuns ii vor face mult rau in acest an. In plus, le lipseste si diplomatia, tactul, potrivit ele.ro.