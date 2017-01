Alertă de poluare severă la Londra

13:08

Un român a publicat o carte în Marea Britanie, care l-ar putea face milionar Romanul de mister The Book of Mirrors (Cartea Oglinzilor), preluat de publisheri din 23 de ţări, ar putea să îl transforme pe românul Eugen Chirovici în milionar, potrivit publicaţiei britanice The Guardian, scrie Realitatea.net. Jurnaliştii de la The Guardian redau povestea românului: Eugen Chirovici s-a stabilit în Marea Britanie în urmă cu doar trei ani; acolo, prima sa încercare de a scrie un roman în limba engleză, a devenit o senzaţie globală, scrie Business Magazin. Chirovici are 51 de ani şi a scris 10 cărţi de mister în România în ultimele două decenii. Potrivit The Guardian, această piaţă era mult prea mică pentru el, astfel încât să îşi permită să trăiască exlusiv din activitatea de scriitor, astfel că a fost şi jurnalist. Acum, specialiştii din întreaga lume se aşteaptă ca Eugen Chirovici să ajungă milionar («să ajungă la venituri de şapte cifre» — este formularea folosită de jurnaliştii britanici) doar din negocierile legate de publicarea romanului. Autorul, care se semnează «EO Chirovici» este reprezentat de prima agenţie care a acceptat să lucreze cu el — Peters Fraser şi Dunlop (PFD), după ce a fost respins de şase alţi agenţi din Statele Unite ale Americii. «The Book of Mirrors este un roman de mister cu un conflict extrem de bun (…). Este un roman incredibil, sofisticat. Nu ai şti niciodată că a fost scris de o persoană a cărei limbă vorbită nu este engleza», spune Rachel Mills, de la PFD. Acţiunea romanului se petrece în zilele noastre şi redă povestea din spatele uciderii unui profesor carismatic al universităţii Princeton, la finalul anilor '80. Romanul începe cu primirea de către un agent de literatură din New York a unui manuscris parţial, ce poartă numele Cartea Oglinzilor. Autorul manuscrisului — student la Princeton la momentul crimei — oferă câteva indicii referitoare la cel care a săvârşit crima. Scriitorul moare înainte ca agentul să afle mai multe pe această temă şi începe căutarea ucigaşului. Chirovici a mai spus că inspiraţia lui în literatură este «foarte clasică» şi îi include pe Ernest Hemingway, John Steinbeck şi William Goulding. El s-a mutat în Marea Britanie deoarece fiul său studiază la universitatea Cardiff, iar soţia sa este analist financiar.