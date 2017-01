Programul naţional privind sănătatea mintală trebuie să prevadă şi facilităţi pentru angajaţi

15:37

Soţul meu este plecat la lucru în Federaţia Rusă de 11 ani. În primul an ne suna şi comunicam, după care, de 10 ani, nu mai ştiu nimic de el. Am încercat să îl sun la numărul de telefon pe care îl ştiam, dar nu mai pot lua legătura cu el. Am sunat şi la poliţia din localitatea în care mi-a spus soţul că se află, dar mi s-a comuni­cat că nu cunosc nimic despre o astfel de persoană.