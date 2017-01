Rușii nu vor scoate embargoul atâta timp cât Acordul de Asociat RM-UE rămâne în vigoare

15:58

Donald Trump nu este omul care să se ferească de cuvinte, afirmând că nu îi pasă dacă Uniunea Europeană se destramă, aceasta fiind „un vehicul al Germaniei”, şi că NATO, principalul mijloc de apărare al Europei, este o organizaţie învechită. Cu aceste declaraţii, viitorul preşedinte american a trasat linii clare de demarcaţie între el, susţinătorii Brexit şi alţi eurosceptici pe de o parte şi restul Europei de pe altă parte, se arată într-o analiză publicată de Bloomberg. The post Bloomberg: Ostilitatea lui Trump faţă de Uniunea Europeană ar putea să o facă mai puternică appeared first on Independent.