Horoscopul zilei: Află ce ţi-au pregătit astrele pentru astăzi, 19 ianuarie

TAUR Limitează-te la activitatea obișnuită. Nu trebuie să întreprinzi nimic important financiar. Investiţiile şi achiziţiile constituie o nebunie periculoasă în această zi de iarnă continentală. Vitalitatea ta este în creştere, dispui de o mare cantitate de energie şi timpul îţi pare a fi prietenos. Totuș, pe seară, refuză programele de ieşit în oraş şi odihneşte-te cât poţi mai bine! Relaţiile de familie se ameliorează lent, dar sigur, pentru cei care au avut o oarecare “răceală” în sentimente. O veste bună va fi urmată de una şi mai buna, fără să fie din acelaşi domeniu. O a treia veste, in a doua parte a intervalului, iţi poate face mare plăcere, scrie evz.ro. GEMENI Ești mai serios decât de obicei, ironiile ți-au înghețat pe buze, se întâmplă lucruri importante. Ai un bun simț al improvizației, dar astăzi ți se cere ceva mai greu: tărie de caracter! Astăzi ai multe pe cap. Nu dispera, nu vei reuşi să le faci pe toate, dar oricum, eşti aproape de o soluţie pentru o problema presanta, în care ai nevoie de ceva bani. Ştiai sau nu, „mâine este o nouă zi” aşa că vezi care probleme sunt urgente, care sunt importante, care pot produce pierderi de bani etc. Şi lasă pe mâine, adică chiar pe săptămâna viitoare ceea ce poţi lăsa. Amânarea este o artă. Trebuie să foloseşti mai eficient timpul şi să termini treburile începute. RAC Trebuie să reușești să-ți controlezi cu succes emotivitatea, este esențial pentru tine. Nu încerca combinații, scheme complicate. Lucrurile sunt dezarmant de simple, de cele mai multe ori! Este o perioadă bună pentru mici îmbunătăţiri în casă. Poţi face şi mici schimbări de program dar fără implicări majore. Ai semne că poţi primi ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Relatiile cu persoanele nascute in semne de aer si foc sunt azi armonioase, dar nu sunt prea grozave cu cei nascuti in semne de apa si pamant. Cu jumătate din zodiac favorabil te poţi duce la un film bun, sau la un spectacol, mai pe seară. Nu fi leneş, timpul trece şi distracţiile sunt din ce în ce mai rare şi obositoare. Du-te în oraş! LEU O zi benefică în care ai idei bune. Creativitatea ta este avantajată, nu sta pe coadă, acționează, timpul trece, leii care nu cooperează ajung la Globus – săracii de ei! Nu pleca la drum! La serviciu, sau unde îţi petreci dimineţile, trebuie să foloseşti fiecare moment al programului. Este o perioadă de acumulări când îţi poţi pregăti un viitor succes. Fă în aşa fel ca să nu rămâi în urmă şi să nu depinzi de alţii, aşa rezultatele muncii tale pot fi evidenţiate şi evaluate corect. Activitatea laborioasă înseamnă un mare consum de energie. Nu te obosi mai mult decât trebuie, nu intra la uzură! FECIOARĂ Lecția unei întâmplări din trecut o poți aplica, cu succes, astăzi. Este momentul unei analize. Experiența este bună, dar viața este în continuă mișcare, trebuie să faci parte din schimbare! După program, ocupă-te de programul tau obişnuit, poate du-te la un spectacol, sau la sală şi stelele spun ca totul o sa fie bine! O anumita tensiune domneste la serviciu, sau în familia ta, dar e bine sa nu dai importanta şi să-ţi vezi liniştit de treburile tale. Limitează-te la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu de la servicu şi de acasă. Nu uita că tăcerea este de aur, vorba de tinichea! BALANŢĂ Astăzi poţi media între membrii familiei care sunt de păreri diferite şi poţi obţine armonia şi consensul atât de preţuite de zodia ta. Compromisurile au în tine un maestru incontestabil! Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Totul se rezolvă cu bine! Astăzi aspectele generale ale horoscopului tău tranzitat arată că preocuparea ta majoră este să menţii status quo - poate este vorba de o situaţie sau o pozitie actuală care te avantajează. Ai multe de terminat, dar şi unele inexactităţi din trecut te bântuie şi te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba. Oricum, pretenţiile celor din anturajul tău prezent şi trecut sunt cam mari! SCORPION O zi care se anunță fluidă, o poți pune în ce formă vrei, după interesele tale. Evită excesele și exagerările, de orice natură. O convorbire cu persoane de calitate te poate clarifica. Trebuie să dai dovadă de calm şi răbdare pentru ca să anulezi influenţa unor aspecte nefavorabile. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la cele necesare, dar nici nu fii zgârcit! Fii pragmatic. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile. Sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Este şi aşa bine, dacă tu te simţi bine. Dimineaţa ai o problema cu o factură. Cel mai probabil nu ai bani să o achiţi. No problemo, pune-o lângă celelalte neachitate pentru că “Necinstit nu este cel care este sărac, ci cel care cere prea mult” – spune o vorbă veche din Orient. SĂGETĂTOR O zi obișnuită pentru tine şi ai tăi, după program poţi să-ţi permiţi să nu faci nimic, sau să-ţi scoţi trupa la un film. Gândurile care te framântă nu au temei, te îngrijorezi degeaba! Aspecte favorabile unde îţi desfăşori activitatea. De asemenea o zi plăcută, ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor personale. Găseşti nota potrivită chiar şi în acordul sentimental. Fii mai strâns la pungă şi mai calculat în tot ceea ce înseamnă cheltuială, consum, aruncatul cu banii, chiar dacă îţi plac tot felul de nimicuri! Banii făcuţi uşor se termină la fel de uşor, iar cei munciţi nu ajung niciodată. Nu „economisi” nu pune banii la bancă ca să-i îmbogăţeşti pe bancheri, dar nici nu-i arunca pe fereastră. Fii chibzuit şi cumpătat. Investeşte, cumpără obiecte de valoare, trăieşte bine! CAPRICORN Astăzi nu trebuie să iei în serios zvonurile, sau bârfele unor persoane din jurul tău. Dar, verifică-le, cu discreție. Nu iese fum, fără foc! Ești tensionat, un masaj ți-ar face tare bine! Cei din jur te plac, profită să-ţi promovezi cu tact interesele. Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai dimineaţa. Ziua de azi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi, cu anturajul. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei dragi. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Transformări în bine, la serviciu şi acasă. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când sănătatea îţi este pusă la încercare, mai ales din cauza oboselii și a frigului. VĂRSĂTOR Ești receptiv la problemele celor din jurul tău și gata să-i ajuți. Nu fii mercantil, nu pune condiții. Atenție la mișcările bruște, la figurat, dar și la propriu, nu-ți tortura închieturile! Domeniul emoţional este bine aspectat. Cu mai mult realism şi mai puţine iluzii și proiecte faraonice poţi să te simţi confortabil. O veste din presă te interesează, dar nu exagera impactul asupra vieţii tale. Poate fi o perioadă favorabilă şi odihnitoare. Cum am spus în repetate rânduri: nu da şi nu lua bani cu împrumut, astrele nu favorizează speculatiile financiare, nici măcar pentru zece lei. Cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, pentru că eşti o persoană pe care se pot baza. PEŞTI Atmosfera este tensionată, la serviciu trebuie să-ți multiplici eforturile ca să te faci auzit, să te impui. Încrederea pe care trebui să o ai în forțele proporii este cel mai bun argument! Totuși, ceva se încurcă, aşa că eşti în situaţia de a purta conversaţii interesante cu colegii, cu şeful, ceea ce îţi sporeşte gradul de socializare. Adică, nu prea ştii cum să rezolvi! Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă face să nu obţi rezultatul dorit. Invata sa te relaxezi sa te odihnesti, sa-ti „incarci bateriile”. Inconjoara-te de lucruri frumoase si de oameni placuti. Confortul spiritual este cheia succesului tau. O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie!

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Evzmd.md