Caz ciudat! Corpul neînsufleţit al unei bătrâne a dispărut din morgă

06:17

Situaţie incredibilă în judeţul Iaşi! Un şofer se chinuie de jumătate de an să-și recupereze mașina din gardul unei gospodării din Paşcani. Autoturismul a rămas acolo în urma unui accident rutier și nu poate fi urnit din loc, pentru că proprietarul casei nu lasa pe nimeni să intre în curte, informează B1 TV. Șoferul a […] The post Greu de crezut! Un șofer stă de șase luni cu mașina înfiptă într-un gard din Paşcani. Iată cauza appeared first on Moldova.org.